Armie Hammer rivela: "A 13 anni un religioso ha abusato di me"

Due anni dopo esser finito all'indice di Hollywood per accuse di molestie sessuali condite di 'fetish' e cannibalismo, l'attore cerca di ricostruirsi una reputazione raccontando la sua versione della storia. Hammer ha inoltre rivelato di aver contemplato il suicidio dopo esser caduto in disgrazia.

Le accuse di stupro L'attore di "Chiamami con il tuo nome" e "The Social Network" ha attribuito le sue preferenze sul sesso all'esser stato molestato da un religioso quando aveva 13 anni. L'attore è stato al centro di un'inchiesta della polizia di Los Angeles dopo esser stato accusato su Instagram di stupro nel 2021 da una donna di nome 'Effie'. In un'intervista alla newsletter di Graydon Carter "Air Mail" l'attore ha negato ogni addebito penale, ma ammette di aver commesso abusi contro ex partner incontrate su Internet.

Le preferenze per il sadomaso Hammer ha ora dichiarato che i suoi interessi per pratiche sessuali bondage e sadomaso nascono dagli abusi subiti da teen-ager. "Introdussero la sessualità nella mia vita in un modo di cui non avevo assolutamente controllo. Non potevo reagire. Da allora ho sempre voluto essere in controllo della situazione in fatto di sesso". "Air Mail" afferma di aver comprovato la storia degli abusi dalla nonna di Hammer. Negli ultimi due anni l'attore ha lavorato come agente immobiliare alle Cayman e passato periodi in riabilitazione.

Il tentato suicidio L'anno scorso un documentario di Discovery+ ne ha passato in rassegna la debacle tra cui il licenziamento da una serie di nuove produzioni incluso un film con Jennifer Lopez. Nell'intervista, l'attore ha evocato anche il giorno in cui, in preda alla disperazione, tentò il suicidio: "Entrai in acqua e nuotai fino a quando potevo, sperando di annegare o di essere investito da una barca o mangiato dagli squali", racconta. "Poi mi sono ricordato che i miei figli erano sulla riva, che non potevo fargli questa cosa".