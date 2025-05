Arcade Fire, un elefante rosa per meditare sull'oscurità e la luce della vita

“Pink Elephant” è il primo album di inediti dopo "WE" del 2022, che aveva debuttato al #1 nella classifica Billboard Top U.S. Albums Sales, al #1 in UK, Irlanda e Paesi Bassi, e in TOP 5 in Canada, Belgio, Francia, Germania e Svizzera. “WE” è stato anche nominato ai Grammy come Best Alternative e descritto da Variety come “una straordinaria nuova opera di 40 minuti di intima profondità e sincero candore”, da Uncut come “una trionfante riaffermazione di intenti” e da The Telegraph come “brillantemente ambizioso... gli Arcade Fire governano il mondo”.