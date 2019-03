Antonello Venditti rivela: "Stavo per morire soffocato da un boccone"

"Ora vi racconto una cosa, stasera stavo per morire soffocato da un boccone di carne per fortuna il mio light designer Max Tommasino mi ha salvato con la manovra di Heimlich". Lo rivela ai propri fan Antonello Venditti durante una diretta Facebook realizzata la notte tra l'8 e il 9 marzo al termine del concerto tenutosi a Roma.

Venditti, che ha da poco compiuto 70 anni, aggiunge che subito dopo è arrivata l'ambulanza che lo ha accompagnato in ospedale a fare ulteriori accertamenti. "Ma sto benissimo - rassicura - ho fatto tutti i controlli e pure la ragazza dell'ospedale è rimasta sorpresa. Io non me li sento questi 70 anni", ha detto il cantante romano.



E nell'aprire il suo secondo concerto romano Venditti ha invitato tutti a seguire un corso di primo intervento: "Imparate quella manovra può salvare delle vite".