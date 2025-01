Anthony Mackie è Captain America nel nuovo film Marvel: "Come realizzare un sogno"

Sam Wilson da semplice amico e alleato di Steve Rogers diventa sul grande schermo un eroe capace di prendere in mano lo scudo del Cap. In conferenza stampa Anthony Mackie ha raccontato cosa ha significare vestire i panni di Captain America: "Realizzare un sogno, sono cresciuto guardando Superman. Lui significa tante cose diverse, è un uomo che mantiene la parola data, una persona affidabile. Da bambini tutti pensiamo che bisogna liberare la principessa dal drago con la nostra spada, poi scopriamo che non ci sono draghi e che non c'è neppure la principessa e la spada. Captain America ha per questo una grande responsabilità. Come Wonder Woman ci ha insegnato che ci sono donne toste, l'universo Marvel ci mostra che c'è il cattivo perché i bambini devono sapere che esiste, ma che ci sono anche i buoni".