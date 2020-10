Anne Hathaway è la regina delle "Streghe", la più malefica e glamour di sempre

A guardarsi allo specchio si è spaventata persino lei. Anne Hathaway è davvero la più inquietante, malefica e glamour strega di sempre. Protagonista del film di Halloween per eccellenza "Le streghe" di Robert Zemeckis , l'attrice premio Oscar appare sul suo profilo Instagram nella sua veste più horror. La pellicola, tratta dal racconto di Roald Dahl, sbarcherà in Italia in esclusiva digitale a partire dal 28 ottobre. Nel cast anche Octavia Spencer, Stanley Tucci e il leggendario Chris Rock

Anne Hathawy... che strega!!! 1 di 10 Instagram 10 di 10 Da video 10 di 10 Da video 10 di 10 Da video 10 di 10 Da video 10 di 10 Da video 10 di 10 Da video 10 di 10 Da video 10 di 10 Da video 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Remake di "Chi ha paura delle streghe" di Nicolas Roeg, interpretato nel 1990 da Anjelica Huston, la storia di "Le streghe" è ambientata nel 1967 e racconta di un ragazzino orfano (Jahzir Kadeem Bruno, al suo esordio, ndr) che si trasferisce a casa della nonna (Octavia Spencer, Premio Oscar per The Help). Ma il paese dell’Alabama razzista, dove vivono, è anche il covo di una banda di streghe, capitanate dalla Strega Suprema (Anne Hathaway): la più glamour e malefica di tutte…

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il film è stato vietato ai minori di 13 anni negli Usa per “la presenza di immagini e momenti spaventosi. Oltre a elementi linguistici e tematici espliciti”. Una pellicola perfetta per la festa di Halloween!

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI