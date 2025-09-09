Annalisa lancia il nuovo album "Ma io sono fuoco"

Il disco esce il 10 ottobre: la cantante ha spoilerato su Instagram la copertina
© Ufficio stampa
Dopo il singolo con Marco Mengoni Annalisa annuncia il nuovo album "Ma io sono fuoco" che esce il 10 ottobre. Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità, è stato annunciato a fine luglio con una frase sui social: "Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco".
Fuoco come scintilla creativa, ma soprattutto come trasformazione. E anche la copertina racconta molto di questo cammino. La tigre, infatti, rimanda direttamente alla metafora del tempo circolare del filosofo Jorge Luis Borges, così come il titolo dell’album e i colori: il tempo è un fiume, è una tigre, è un fuoco, e ci trascina, divora, consuma, così come anche noi facciamo con lui, o ci imponiamo di fare.
Torniamo in qualche modo quindi anche al vortice, quello della vita, dove ci ritroviamo a girare, ma in questo viaggio non c’è nulla di puramente passivo, c’è anzi un equilibrio tra accadimenti e opportunità, e il titolo dell’album, "Ma io sono fuoco", si inserisce proprio in questa linea di pensiero. Con questa affermazione, Annalisa rivendica la propria appartenenza a quella forza inesorabile del tempo che brucia e trasforma, reagisce, distrugge per evolvere.
Sulla scia di "Maschio" che ha dato il via al nuovo percorso artistico, e del suo precedente lavoro, nell’album coesistono il pop contemporaneo con le sonorità Anni 80 con elementi elettronici di matrice internazionale, creando un sound nostalgico ma incredibilmente attuale.
