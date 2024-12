Angelina Mango, vigilia di Natale al pronto soccorso: "Mi sono ustionata"

Una viglia di Natale "alternativa" quella di Angelina Mango. La cantante lucana, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo e costretta a fermarsi per problemi di salute, è finita in pronto soccorso dopo essersi ustionata con dell’acqua bollente. Fortunatamente, l’incidente domestico non ha avuto gravi conseguenze e la giovane artista è già tornata a casa. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Angelina, con una storia su Instagram in cui ha rassicurato i fan.