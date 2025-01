Angela Baraldi: "Il mio disco lontano dalle mode e fatto per suonare live"

Sono passati otto anni dal precedente album e Angela Baraldi torna con "3021", il nuovo disco che esce su etichetta Caravan, quella di Francesco De Gregori. "Senza di lui questo lavoro non avrebbe visto la luce" ammette lei in apertura di incontro con la stampa a Milano, per il lancio del disco. Sì, perché Angela Baraldi è sempre stata una battitrice libera e lo è tanto più oggi in tempi in cui il rock e il cantautorato che ci si avvicina hanno nel nostro Paese vita piuttosto difficile. Non solo nei canali mainstream ma in parte anche in quelli indipendenti.