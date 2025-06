Andrew Bird torna in Italia per presentare “Sunday Morning Put-On”, l'omaggio alle sue radici jazz

Andrew Bird torna in Italia per due appuntamenti estivi esclusivi in cui presenterà dal vivo il suo ultimo lavoro “Sunday Morning Put-On”, uscito a maggio, in cui mostra il suo amore per il jazz di metà secolo scorso. Sul palco sarà in compagnia di Ted Poor (batteria) e Alan Hampton (contrabbasso). Il trio sarà dal vivo il 1 luglio nella cornice del Castello Sforzesco di Milano, mentre il 2 luglio porterà la sua musica nelle atmosfere dell’Anfiteatro del Venda a Galzignano (PD).