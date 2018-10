Andrea Bocelli dice "Sì" in sette lingue con il nuovo album di inediti

Pubblicato in italiano, tedesco, inglese, spagnolo, francese, russo e cinese "Sì" riporta Andrea Bocelli sulla scena discografica mondiale sotto la produzione del leggendario Bob Ezrin. “È questo un album che mi assomiglia molto, rispecchia la mia sensibilità, i valori in cui credo e che desidero comunicare", ha detto il tenore: "Penso sia importante che i brani veicolino dei valori positivi: una pagina può essere più o meno gioiosa, più o meno riflessiva, ma ritengo debba sempre fornire strumenti costruttivi, per la vita, per il bene, e mai per il suo contrario”.



La superstar del crossover Josh Groban, poliedrico cantautore e produttore multiplatino, duetta su “We Will Meet Once Again”, brano che richiama la nobile tradizione del musical, dopo aver rodato l’equilibrio delle loro voci in una versione di “The Prayer”. La canzone, concepita dallo stesso Groban con il testo di Marco Guazzone mantiene la stessa dolcezza di una “preghiera”. E ancora, la star mondiale della lirica, Aida Garifullina canta con Bocelli una versione dolce e profonda di “Ave Maria Pietas”, per un brano senza tempo.



L`amico Ed Sheeran dopo il successo planetario di "Perfect Symphony" torna a duettare con Bocelli in italiano in "Amo soltanto te", canzone dell`album arricchita da un testo pregiato firmato da Tiziano Ferro. L`icona femminile del pop, Dua Lipa unisce in maniera sorprendente la sua voce a quella del tenore su "If Only". La versione italiana del brano "Qualcosa piu' dell`oro" e' stata firmata del medesimo sodalizio artistico che diede vita a "Con te partiro'", Francesco Sartori e Lucio Quarantotto, ultima canzone che hanno firmato insieme, prima della prematura scomparsa di Quarantotto.

Al centro del nuovo disco c'è anche un intenso duetto con Matteo Bocelli, figlio ventunenne del tenore, al suo debutto discografico con "Fall On Me". Il brano, scritto dallo stesso Matteo insieme all’autore multiplatino Fortunato Zampaglione, è già disponibile in 7 lingue diverse, con una distribuzione mondiale. La canzone arriverà sui grandi schermi di tutto il mondo, in quanto sarà la traccia dei titoli di coda del nuovo attesissimo film Disney “Lo Schiaccianoci e i quattro regni” che vede un cast stellare composto da Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren e Morgan Freeman, in uscita nelle sale italiane il 31 ottobre. Il video del brano in pochi giorni ha superato i 15.000.000 di views e rivela foto inedite di Andrea e Matteo tratte dal loro personale album di famiglia.