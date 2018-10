Andrea Bocelli, atterraggio d'emergenza in elicottero: "Sono molto provato... "

"Spero mi possiate perdonare", Andrea Bocelli si scusa per il ritardo con i giornalisti, che lo attendevano a Milano per la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo album “Sì”. Arrivato all’appuntamento un’ora dopo, il tenore racconta la sua disavventura: "Sono arrivato in elicottero, ma siamo entrati in un banco di nebbia molto fitto e pericoloso e io ho chiesto al pilota di atterrare immediatamente...", spiega Bocelli ancora provato per quanto avvenuto.