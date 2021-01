Andrea Bocelli, aperta un'inchiesta sulla morte della cagnolina Pallina

La Procura di Tempio ha aperto un'indagine a carico di ignoti sulla morte di Pallina , la cagnetta del tenore Andrea Bocelli , annegata il 21 agosto scorso nelle acque tra Arzachena e Golfo Aranci, in Sardegna, durante una gita in barca. Lo riferisce Lorenzo Croce, presidente di Aidaa, l'Associazione italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, dalla cui denuncia risalente al 25 agosto scaturì l'intera vicenda giudiziaria.

Dopo alcuni giorni di ricerche e di accorati appelli, era stata la famiglia a dare notizia della morte della cagnolina, che per la stella mondiale della musica italiana era parte integrante del nucleo familiare. "Ci è stata accanto con la sua grazia e con la sua apparente fragilità, regalandoci tanto affetto e la sua calda, silenziosa, intelligente presenza. Non avevamo messo in conto pero' di perderla così presto", scrissero.

Appresa la notizia, Croce sporse denuncia contro ignoti per i reati di abbandono di animali e negligenza colposa. Nell'esposto il presidente dell'Aidaa citava espressamente Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti "come persone che possono ricostruire nei dettagli la vicenda di quanto accaduto sulla barca e sulle eventuali motivazioni per le quali la cagnolina è stata lasciata sola, fatto che ne ha determinato la caduta in mare e il conseguente annegamento".

Adesso arriva l'epilogo. "La procura di Tempio vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per accertare come siano veramente andate le cose", spiega Lorenzo Croce, riferendo ancora di essere "stato sentito dalla polizia locale di Pregnana Milanese su mandato della procura di Tempio come persona informata sui fatti e come presentatore della denuncia".

