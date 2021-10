Amy Winehouse, all'asta centinaia di oggetti a 10 anni dalla sua morte

Leggi Anche Dieci anni senza Amy Winehouse, i successi e gli eccessi di un talento bruciato in fretta

L'abito è probabilmente l'oggetto più atteso e dovrebbe essere venduto a una cifra vicina ai 20mila dollari. Nel complesso, le vendite dovrebbero fruttare circa 2 milioni di dollari in totale. La diva britannica è morta il 23 luglio 2011, quando aveva solo 27 anni. Il ricavato andrà alla Fondazione Amy Winehouse, che sostiene i giovani adulti vulnerabili che affrontano la dipendenza. La cantante, vincitrice di un Grammy e pluripremiata per l'album "Back to Black" del 2006, aveva spesso parlato delle sue esperienze personali di dipendenza da alcol e droghe.

Julien's Auctions ha esposto a New York una piccola parte degli oggetti che saranno messi in vendita. "È molto difficile dover organizzare un'asta con dei genitori a cui è morta una figlia. L'argomento è molto sensibile e per loro ci è voluto un po' di tempo prima di accettare di dare via gli oggetti, rendendosi conto, naturalmente, che i fan, i musei, i collezionisti di tutto il mondo vorranno possederli", ha ammesso Martin Nolan, direttore della famosa casa d'aste.

