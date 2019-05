Mentre i media di tutto il mondo erano impegnati ad annunciare la nascita del primogenito di Meghan Markle e Harry, dall'altra parte dell'Oceano Amy Schumer dava il suo annuncio social: "E' nato il nostro royal baby". L'attrice ha partorito infatti il suo primo bebè con il marito Chris Fisher, quasi in contemporanea con la duchessa di Sussex. Prima di entrare in ospedale però ha voluto salire le scale del Metropolitan Museum, durante i preparativi per la serata del Met 2019, a cui non ha potuto partecipare e, postando su Instagram lo scatto in tuta ha scritto: “Questo è il mio look per quest’anno”.