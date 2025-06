"Nel testo ho voluto utilizzare immagini simboliche - afferma Amedeo Minghi - come le onde del mare, la pioggia e l'estate, per rappresentare la ciclicità delle emozioni e il passare del tempo. Nonostante la separazione, c'è un senso di calore e di ricordo che rimarrà e insieme la speranza di trovare un nuovo equilibrio e un nuovo sogno condiviso. In sostanza, il testo parla di come si possa affrontare la fine di una relazione con dignità, ricordando ciò che è stato e poi lasciando andare, confidando che il calore e i ricordi resteranno comunque nel cuore".