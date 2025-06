"La Reginetta di Leenane" è una tragedia quotidiana, impastata di humour nero, solitudine e crudeltà repressa. Un dramma che scava nelle ferite dei legami familiari, nella paura di restare soli, nel senso d’immobilità di chi vive in un mondo dove nulla cambia, se non in peggio. "Ci sembrava che questo tema fosse attuale, un tema che dovrebbe essere discusso: quali sono le linee rosse da non oltrepassare, quando si arriva all'abuso di amore? Quando non ci si riesce più a controllare? L’opera parla di un amore accantonato, che fa percepire le frustrazioni personali. Un amore che prova a delineare delle linee rosse da non oltrepassare. Un abuso di amore, soprattutto mentale, con i protagonisti incastrati dentro la loro anima e costretti a scivolare in un burrone personale infinito", aggiunge Ambra.