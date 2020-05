Amber Heard piange sui social la morte della madre: "Ho il cuore spezzato..."

"Ho il cuore spezzato e devastato oltre ogni immaginazione per la perdita di mia madre, Paige Heard. Ci ha lasciato troppo presto, aggrappati al ricordo della sua anima bella e gentile...". Con un lungo e commosso post su Instagram Amber Heard piange la morte dell'amata mamma, Patricia "Paige" Heard, scomparsa per una malattia a 63 anni. L'attrice di "Aquaman" ed ex moglie di Johnny Depp ha anche condiviso alcuni scatti del passato aggiungendo: "Mi sento davvero fortunato ad essere sua figlia...".

Amber condivide il lutto con la sorella minore Whitney e col padre, David e nel lungo post scrive anche per loro: "Ci mancherà per sempre dalla profondità dei nostri cuori. Il suo cuore aperto e coraggioso l'ha resa la donna più bella che io abbia mai conosciuto. E' difficile da immaginare ed è ancora più difficile parlarne... Questo è stato un periodo incredibilmente doloroso, ma mi viene in mente ciò che sopravvive a tutti noi, l'amore. La gentilezza, il sostegno e la generosità che io e mia sorella Whit abbiamo ricevuto da amici e parenti hanno salvato la nostra anima...".



Anche in un momento così triste per Amber però, la guerra tra lei e l'ex marito Johnny Depp continua senza esclusione di colpi-

L'attore è tornato all'attacco infatti, aggiungendo alcuni nuovi particolari a sostegno della sua accusa di diffamazione nei confronti dell'ex moglie. Stando allle dichiarazioni fatte da Josh Richman, uno dei più vecchi amici di Depp e riportate dal magazine The Blast, la Heard avrebbe versato dello smalto rosso su un fazzoletto per simulare il sangue e rendere più veritiero il suo racconto sulle percosse subite: "Una notte, Johnny e Amber avevano litigato. Amber è andata in bagno e ne è uscita con un Kleenex sporco di rosso, dicendo che lui le aveva fatto sanguinare il naso. Johnny però ha poi recuperato il fazzoletto di carta e ha scoperto che si rtattava di smalto...".

Se le accuse di Johnny Depp venissereo accettate come veritiera, Amber Heard rischierebbe fino a tre anni di prigione.

