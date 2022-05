Amber Heard, il suo ruolo in "Aquaman 2" ridimensionato per la battaglia giudiziaria con Johnny Depp

Nell’ambito del processo per diffamazione alla Fairfax County Courthouse, Virginia, che la vede imputata contro l’ex marito, l'attrice ha confermato i rumor delle ultime settimane: il suo ruolo nel sequel di Aquaman è stato fortemente ridimensionato, dopo aver dovuto lottare con i produttori della Warner Bros affinché non le fosse proprio tolto. "Mi hanno sciolto il contratto. Ho combattuto per rimanere nel film e alla fine mi hanno tenuto. Solo non so quanto ci sarò nel montaggio definitivo. È stato difficile rimanere nel film", ha dichiarato.

Dopo l'estromissione di Johnny Depp da "Animali Fantastici" a causa della battaglia giudiziaria con l'ex moglie, i fan dell'attore avevano chiesto tramite una petizione un trattamento paritario anche per Amber Heard: affidare il suo personaggio a un'altra attrice. Inizialmente i produttori di

"Aquaman and the Lost Kingdom"

Mads Mikkelsen

avevano escluso totalmente questo trattamento per l'attrice, ma in realtà dietro le quinte qualcosa è accaduto. D'altra parte c'è la Warner Bros. dietro al film, la stessa che ha deciso di sostituire Depp conproprio a causa dello scontro legale tra gli ex coniugi.

In aula, Amber Heard ha quindi rivelato alcuni retroscena sul ruolo di Mera nel film in uscita a marzo 2023 con la produzione che da quel che si apprende avrebbe adottato con lei un trattamento meno esplicito rispetto a quello verso Depp: "Mi era stato dato uno script e poi nuove versioni dello script, in cui erano state tagliate alcune scene in cui sarei dovuta apparire. C’era una storyline del mio personaggio con un altro personaggio, senza fare spoiler. Una scena prevedeva un grande litigio. Fondamentalmente hanno tolto un sacco di scene al mio ruolo. Ne hanno rimosse un mucchio".