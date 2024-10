A Roma torna la rassegna musicale #ALTRNTV per Biennale MArteLive

Anticipa la rassegna e la Biennale il 9 ottobre il concerto di Joshua Idehen al Monk. Poeta e musicista anglo-nigeriano, uno degli artisti più rappresentativi della scena nu jazz del Regno Unito, membro delle formazioni dei The Comet Is Coming e Sons of Kemet. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Daedelus, maestro dell'elettronica di Los Angeles, nell'acclamato mini-LP "Holy Water Over Sons". Nel 2023 inizia la sua avventura solista pubblicando il mixtape "Learn To Swim", seguito dai singoli nel 2024 "Mum Does The Washing" e "All You Can Do Is Try".