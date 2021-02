Alex Van Damme aggredito a Roma durante una lite

Leggi Anche La figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger aggredita e derubata in un parcheggio

Pare che i motivi che hanno scatenato il diverbio siano questioni economiche. In particolare Alex Van Damme arebbe chiesto la restituzione di un prestito all'iracheno. La vittima ha raggiunto e chiesto aiuto ai carabinieri in servizio di vigilanza al ghetto che hanno allertato i carabinieri della Stazione Piazza Farnese.

I militari hanno rintracciato l'aggressore poco distante dal luogo della lite. Ritrovati anche il sanpietrino e il coccio di bottiglia ancora intrisi di sangue. L'ex attore è stato soccorso e portato, non in pericolo di vita, al Policlinico Umberto I per un trauma cranico, ferite alla bocca e al naso e traumi addominali e cervicali, riportando 21 giorni di prognosi. Anche il 40enne iracheno è stato medicato per una lieve ferita alla mano, procuratasi durante l'aggressione. È stato poi arrestato con l'accusa di lesioni personali gravi e portato in caserma, in attesa del rito direttissimo.

TI POTREBBE INTERESSARE: