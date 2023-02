Alex insieme a Sophie and the Giants, ecco il dietro le quinte di "Dire fare curare"

Nuovo singolo per Alex, il cantautore rivelatosi con "Amici 21", che in "Dire fare curare" duetta con Sophie and the Giants.

Il singolo, in uscita venerdì 20 gennaio e una nuova versione del brano incluso nell'album "Ciò che abbiamo dentro", pubblicato lo scorso ottobre. Ora con l'apporto dell'artista britannica dominatrice delle classifiche, la canzone trova una nuova veste internazionale, un nuovo look e un nuovo sound. Tgcom24 vi offre in esclusiva il backstage del video della canzone.