Alex Infascelli porta al cinema la storia del primo dirottatore di un volo transatlantico con il doc "Kill me if you can"

Fotogallery - "Kill me if you can", le immagini del documentario

Kill Me If You Can racconta l’incredibile vicenda di Raffaele Minichiello, una vita punteggiata da terremoti, attentati, guerre, tragedie personali e guai di ogni sorta, ma sempre all’insegna di una irriducibile voglia di vivere, o meglio, di sopravvivere, nonostante un destino che sembra proprio accanirsi contro di lui.

Chi è Raffaele Minichiello

Minichello è un immigrato italiano trasferitosi negli States da bambino con la sua famiglia, che per farsi accettare dagli americani ed essere considerato uno di loro si è arruolato nei marine partiti per il Vietnam. Ha combattuto, ha sofferto, è tornato da vincitore ma invece di ricevere gli onori della gloria per le sue imprese è finito per essere contestato dalle piazze americane proprio per aver partecipato alla pagina ingloriosa della guerra del Vietnam. Come se ciò non bastasse si è visto togliere 200 dollari dai suoi risparmi che aveva lasciato ai responsabili militari. Due ingiustizie, una di seguito all'altra che lo hanno segnato al punto di comprarsi una carabina con dei proiettili e rendersi protagonista e colpevole del più lungo dirottamento di un aereo nella storia dell'aviazione civile: oltre 19 ore da Los Angeles a Roma per un totale di quasi 11mila chilometri in aria. Preso e arrestato in Italia, bandito dagli americani che chiedevano l'espatrio, ha scontato una condanna ridotta a 18 mesi di carcere. È diventato un personaggio famoso, si è districato in tanti lavori coltivando sempre un sogno: costruire un elicottero. Ha avuto tante compagne che non possono certo definirsi fortunate come lui. Hanno sofferto e l'hanno lasciato prima del tempo. Con figli e problemi connessi. Ma lui imperterrito ha continuato la sua storia abbracciando la fede. Una storia alla Rambo, anzi, che Sylvester Stallone ha fatto sua nella celebre saga dell'eroe di guerra campione d'incassi.