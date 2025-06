Incalzato sul Festival di Sanremo Britti non si sottrae alla domanda e con un misto tra ironia e amarezza dice: "La realtà è che non mi vogliono. In questi anni ho mandato qualche canzone, ma niente. Evidentemente pago lo scotto di essere indipendente e di non avere alle spalle una major. Diciamo che non ho merce di scambio per partecipare al festival e questo rallenta i processi. È sempre più un Sanremo a circuito chiuso, con pochi manager e poche case discografiche". Dal suo punto di vista non aiuta neppure essere un cantautore, vecchio modello, nonostante la nuova spinta arrivata ad esempio con Lucio Corsi. "Per me il cantautorato è quello degli anni Settanta, cantautore per me è Francesco De Gregori. Corsi è bravo, ma è un cantautore di oggi: molto Instagram. Arriva prima il suo personaggio, la sua faccia truccata di bianco, c'è un grande lavoro di immagine. Io faccio parte di un'altra generazione e se mi parli di cantautori non penso a Lucio Corsi, e voglio continuare a pensare a De Gregori".

In quanto alla musica dei ragazzi oggi Britti ammette che è ben diverso da quello che ha avuto lui. "A fine anni Ottanta, a Roma c'erano 50 locali di musica dal vivo. Oggi forse trovi uno che suona per strada a piazza Trilussa: si fa tutto in cameretta e il primo palcoscenico è Instagram. E la musica dal vivo la fai già con un progetto in mano e vai in un talent. Con i rischi che ne conseguono. Degli stop di Sangiovanni e Angelina Mango si parla perché loro sono arrivati, ma ci sono tantissimi ragazzi che una volta usciti da lì, dopo un mese vengono dimenticati e finiscono in analisi. È come andare all'università senza aver fatto elementari, medie e liceo. Il Bignami non serve

mai".