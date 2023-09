La sirena di Alessandro Enriquez ammalia nel suo primo fashion movie tra musica, danza e amore

Il fashion movie è stato presentato in piazza durante la fashion week e racconta la Sicilia in una nuova chiave nostalgica, in cui i sentimenti si trasformano attraverso la danza, protagonista del film. I colori delle albe e dei tramonti sono quelli di Palma di Montechiaro in Sicilia, luogo di nascita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Ufficio stampa

La sirena danzante di Alessandro Enriquez è una creatura marina che abbandona il mare perché si innamora dell’amore tra due ballerini: danzando nasce la loro intesa e prende vita una complicità totalizzante e totalitaria che li coinvolge in un sentimento ingenuo ed intenso, puro ed immune da ogni contaminazione esterna. Coordinamento e montaggio sono stati affidati al team di Visualizer sotto la direzione creativa affidata ad Amedeo Piccione.

Ufficio stampa

La collezione La collezione raccoglie in versione narrativa 30 stampe legate al mondo del mare, i disegni dei ricci, alternati ai cavallucci e ai granchi che con una serie di scacchi e righe bianchi e rossi e bianchi e blu ricordano le pubblicità vintage. Un mondo magico, un eden fantastico con unicorni, sirene, tritoni e animali marini incoronati, è descritto in una serie in duchesse realizzata con filati 100% riciclati. I cuori iconici del brand rivivono tra le onde marine bianche e azzurre per la serie di lino organico.