Jo Squillo: Alessandro Enriquez, la collezione Fall/Winter 23-24

La nuova collezione Alessandro Enriquez è un tributo all’arte pop che lo stilista mette in scena a Palazzo Morando a Milano con la complicità dell’artista italiano, esponente del Nuovo Futurismo, Marco Lodola al quale “racconta” le sue ispirazioni per questa stagione Autunno-Inverno 23-24.

Dai disegni di Alessandro nascono le interpretazioni di Marco Lodola, che trasforma le icone delle stampe di Enriquez in maestose sculture luminose dalle altezze vertiginose e che illuminano i look della prossima stagione invernale nella campagna di immagini. Viceversa Marco Lodola, affida ad Alessandro i suoi disegni affinché vengano contaminati con la sua mano, per creare dei look “Enriquez/Lodola” coloratissimi.

Enriquez punta le luci su questa nuova collezione intensificandone il colore, rendendolo brillante, quasi accecante, immerso in un rosso intenso che fa da cornice a tutta la FW.

Tutta la collezione gravita infatti attorno all’immaginario grafico del Circo Italiano, ai suoi pois e alle mille righe che Alessandro distorce rendendole psichedeliche, alle sue luminarie, alle sue esibizioni spettacolari e alle sue icone intramontabili come Moira Orfei. Colori, cuori, cerchi, cavalli, pennacchi, funi, reti, improvvisazione e tenacia del mestiere: tutto si trasferisce in una proposta esaltata in primis dalla plasticità del vinile rosso alternato al bianco e nero, con capispalla oversize e unisex dalla modellistica maschile che cedono il passo alle micro minigonne, alle crop t-shirt in paillettes abbinate alle gonne tubino e alternate ad abiti chemisier avvitati o alle maxi gonne stampate, carry over del brand, mixandosi magistralmente al tulle glitterato e alle camicie stampate, bandiere dei messaggi di Alessandro di italianità e amore.

La maglieria, 100% in lana merinos, è impreziosita da tanti bottoni colorati che riprendono le tradizioni del circo, cosi come i maxi pants con bretelle e le camicie slim fit. Un gioco colorato che mescola i guardaroba di lui e di lei, creando una fluidità genderless che è un inno alla libertà: minigonne stampate su pantaloni di vernice per lui e abiti tailor made per lei!

La lana cotta in versione bouclé con e senza frange è la protagonista di questa stagione insieme ai check dei capispalla doppio e mono petto oversize e ai kilt che Alessandro mescola con i colori creando un mondo mix and patch che ricorda l’abbigliamento del circo. La cartella colori è decisa quest’anno e oltre alle gamme degli arancio, verdi e viola Alessandro tiene unita tutta la collezione con quattro colori, il bluette, il verde bandiera, il rosso e il giallo che altro non sono che i colori iconici di UNO®, il gioco di carte #1 al mondo di Mattel, che Alessandro reinterpreta in versione Fashion disegnando delle grafiche multicolor dove le carte diventano elementi grafici che si mixano ai disegni check della collezione e ai props “very Circus” insieme agli elementi food che sono sempre presenti nelle collezioni dell’italianissimo stilista.

Innovazione ed evoluzione hanno portato UNO® a rappresentare un fenomeno culturale: questo gioco di carte, amato in tutto il mondo per la sua semplicità e per l’inclusività con cui trascende lingue, età e cultura arriva, grazie ad Alessandro Enriquez, anche nel mondo Fashion come elemento distintivo dei capi della collezione “Very Circus”.

Alessandro Enriquez mette in mostra a Palazzo Morando il suo lavoro e le opere realizzate da Marco Lodola, con il patrocinio del Comune di Milano, in uno spazio museale, Palazzo Morando, che non è solo un luogo di esposizione ma uno scrigno nel quale si descrivono i legami che esistono tra mondi diversi, quello dell’arte e quello della moda, tenuti insieme dall’amore, eterna musa di Alessandro.