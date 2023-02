Alec Baldwin, cade un'aggravante per il processo: rischia al massimo 18 mesi

La procura di Santa Fe in New Mexico ha infatti fatto marcia indietro su una circostanza aggravante dell'accusa di omicidio colposo nei confronti della star di Hollywood riducendo così la possibile pena detentiva che l'attore dovrebbe scontare se riconosciuto colpevole per la morte, nell'ottobre 2021, della direttrice della fotografia Halyna Hutchins . Con questa decisione, Baldwin potrebbe passare dietro le sbarre al massimo 18 mesi.

L'aggravante I procuratori hanno deciso di non applicare al caso Baldwin una legge del New Mexico che, nella formulazione recentemente emendata, avrebbe aumentato la pena a un minimo di cinque anni di reclusione. Baldwin aveva in mano la pistola da cui è partito il colpo che ha ucciso la Hutchins durante una prova sul set del western Rust. La legge, al tempo del tragico incidente, prevedeva che, per essere applicata, la pistola da lui impugnata fosse "brandita" con l'intenzione di minacciare o nuocere il bersaglio.

Sette mesi dopo la morte della Hutchins le norme erano state emendate: gli avvocati dell'attore avevano contestato questa interpretazione, argomentando che la procura aveva commesso un errore legale e la nuova versione della legge non poteva essere applicata nella triste vicenda. Il ricorso degli avvocati di Baldwin era stato inizialmente contestato dalla procura di Santa Fe, che ha infine deciso di accoglierlo. La decisione si applica anche alla responsabile delle armi del film, Hannah Gutierrez Reed, anche lei come Baldwin accusata di omicidio involontario La prima udienza del processo è in programma in formato virtuale il 24 febbraio.