Raccontando gli ultimi mesi, durante il processo fino all'archiviazione definitiva nel luglio dello scorso anno, Baldwiin ribadisce: "L'anno scorso è stato semplicemente terribile. C'erano volte in cui mi sdraiavo sul letto e dicevo: 'Wow, figli miei. Non riesco ad alzarmi’. Non è da me. Io non sono affatto così, non sono affatto così. Mai." Ma sia Alec sia Hilaria riconoscono come i figli e la famiglia siano stati una fonte di felicità in mezzo a tutto quel tumulto. "Guardo i bambini e vedo quanto stiamo cercando di creare felicità per loro, anche se stiamo mascherando le cose per noi stessi", ricorda Hilaria, 41 anni: "So che quello che stiamo attraversando è forse unico, ma ogni famiglia attraversa momenti difficili, ed è qualcosa che ci fa sentire come una comunità di sostegno, sapendo che il meglio che possiamo fare è fare del nostro meglio e cercare di rendere felici i nostri figli, ed è quello che stiamo facendo." Anche Alec ci tiene a sottolineare l'apporto positivo che la famiglia ha avuto su di lui: “Onestamente, dal profondo della mia anima, non so dove sarei se non avessi te e questi bambini che attraversate tutto questo. Non ce l'avrei mai fatta con questo. A volte dicevo: "Perché ho avuto sette figli?" Perché abbiamo sette figli?’ E me ne rendo conto, per aiutare me e te a superare questa situazione".