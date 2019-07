Aldo, Giovanni e Giacomo, tre uomini e una vacanza... disastrosa

Nel film, che per Aldo, Giovanni e Giacomo, è il decimo insieme, dopo che nel 2016 hanno provato a fare esperienze separate, a causa di un disguido, tre famiglie che non potrebbero avere vite più diverse, lontanissime tra loro anche per estrazione sociale, si incontrano su una piccola isola, quindi stesso mare, stessa spiaggia ma soprattutto stessa casa. E' l'inizio di una serie infinita di equivoci, litigi, piccoli e grandi disastri che porteranno però al trionfo dell'amicizia, della solidarietà e dei buoni sentimenti. "E' la prima volta che ci troviamo ad affrontare questo tipo di difficoltà, ma è una storia che parla di problemi che riguardano tutte le nostre famiglie". dice Giacomo alla conferenza stampa di presentazione.



Le riprese, iniziate qualche mese fa, si svolgono in Puglia, tra il Salento, il tarantino e Bari: "L'essere venuto a girare in Puglia", ha detto il regista Venier, "mi ha consentito di conoscere questa regione quasi dal di dentro. E' un luogo perfetto per questa storia, ma non c'è solo la natura in tutta la sua bellezza, ci sono anche le sovrastrutture cinematografiche che hanno raggiungo un altissimo livello".



Tutti gli interpreti, e molti avevano già lavorato in Puglia, si sono trovati a loro agio per l'affetto della popolazione, il cibo, l'atmosfera della regione. Tra loro Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria De Biase e i giovanissimi Davide Calgaro, Ilary e Melissa De Marzo, Sabrina Martino e Edoardo Vino.