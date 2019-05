Ecco Aldo, Giovanni e Giacomo alle prese con una partita di hockey sul ghiaccio

Sono il trio comico: Aldo, Giovanni e Giacomo e sono identificati con il nome "gli svizzeri". Insieme interpretano il signor Rezzonico, il poliziotto Huber e lo stilista Fausto Gervasoni. In questa puntata della "Tv Svizzera" i tre si dilettano con una sfida condominiale di hockey sul ghiaccio, anche stavolta commentata dalla Gialappa's.



Il loro debutto in televisione è avvenuto nell'edizione del 1996-1997 di "Mai dire Gol", dove sono stati protagonisti di alcuni episodi trasmessi in collegamento con la fittizia "Tv Svizzera".



Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.