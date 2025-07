Alberto Urso, classe 1997 è nato a Messina ed è un cantante italiano e polistrumentista che suona pianoforte, sassofono e batteria. Ha iniziato a studiare musica all’età di 8 anni, perfezionandosi nel canto lirico con il Maestro Francesco Zingariello e il soprano Daria Masiero. La sua carriera ha preso slancio nel 2018 con la partecipazione alla 18ª edizione di Amici di Maria De Filippi, che ha vinto nel maggio 2019. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album “Solo”, certificato Disco d’Oro e contenente brani come “Accanto a te” e “Guarda che luna” (feat. Arisa). Sempre nel 2019 ha partecipato ai Seat Music Awards, a Battiti Live e ad Amici Celebrities come coach. Nel 2020 ha pubblicato il secondo album “Il sole ad est”, anticipato dal singolo “E poi ti penti” e presentato al Festival di Sanremo con la title track, che ha ottenuto il secondo posto nel televoto. Nello stesso anno ha duettato con Katherine Jenkins in “Cinema Paradiso”. Nel 2022 è entrato a far parte del gruppo canadese The Tenors, con cui ha affrontato un tour tra Stati Uniti e Canada, esibendosi in location prestigiose come la Hollywood Bowl di Los Angeles, la Royal Albert Hall di Londra e il Radio City Music Hall di New York, anche in collaborazione con Lang Lang e Disney. Nel 2023 ha pubblicato l’album natalizio “Christmas with The Tenors” (Warner International), mentre nel 2024 è uscito il singolo “Mille Domande” per la sua nuova etichetta, Urso Label ed è stato invitato da Russell Crowe ad aprire tre date del suo Indoor Garden Party Tour 2024, esibendosi al Colosseo, al Teatro Forum di Roma, e a Noto. Nel 2025 pubblica “Reale”, il suo nuovo singolo.