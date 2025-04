Alba Rohrwacher in giuria a Cannes, Payne guida Venezia

Payne ha vinto due Oscar, entrambi per migliore sceneggiatura non originale: nel 2012 per la sceneggiatura di uno dei suoi film più belli, Paradiso Amaro, e prima ancora nel 2005 per la sceneggiatura di Sideways - In viaggio con Jack. I suoi film sono stati candidati a 24 premi Oscar, quattro dei quali come miglior film e tre come miglior regista. Con l'ultimo film, The Holdovers - Lezioni di vita del 2023 con Paul Giamatti e Dominic Sessa (sarà Anthony Bourdain nel biopic sul cuoco, gastronomo e scrittore statunitense suicida nel 2018), ha vinto la statuetta per la miglior attrice non protagonista, Da'Vine Joy Randolph e molto altro tra cui il Golden Globe a Giamatti. Payne, origine greca, appassionato di cinema da sempre e fervente sostenitore della conservazione del cinema, fa parte dei consigli di amministrazione della Film Foundation e del Telluride Film Festival. Attualmente sta preparando un nuovo film da girare nella Danimarca rurale e il suo sogno è di realizzare un western.