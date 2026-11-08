Alanis Morissette shock: "Sono pansessuale"

La cantautrice canadese è sposata con Mario “Souleye” Treadway dal 2010. I due sono genitori di Ever, 15 anni, Onyx, 10 anni, e Winter, 7 anni. Morissette è diventata famosa nel 1995 con il suo album “Jagged Little Pill” — che è diventato uno dei dischi più rappresentativi e più venduti del decennio. Nel 2019 è stato adattato in un musical di Broadway, per il quale ha vinto due Tony Awards. Quest’anno, Morissette è stata inserita nella Songwriters Hall of Fame.Ultimamente Morissette è stata al centro di notizie piuttosto spiacevoli, avendo intentato una causa contro la sua ex tour manager, accusandola di ricatto: avrebbe cercato di incastrarla con l’accusa di traffico di droga.