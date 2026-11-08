Alanis Morissette shock: "Sono pansessuale"

Alanis Morissette accende Villa Manin
© Fabrice Gallina
© Fabrice Gallina
Alanis Morissette ha dichiarato di essere pansessuale durante la puntata del 3 novembre del podcast “Handsome”, condotto insieme a Tig Notaro, Fortune Feimster e Mae Martin. Verso la fine della puntata, Feimster ha detto alla cantante: "Mi dispiace per gli uomini che ti hanno ferita, ma non mi dispiace per le canzoni che ne sono nate", aggiungendo: "Ti ha mai fatto venire voglia di diventare lesbica?".
Morissette ha risposto: "Sono pansessuale, quindi sì". A questo punto, Notaro ha interrotto: "Aspetta, non sei davvero pansessuale, vero". "Lo sono", ha chiarito Morissette. Quando i conduttori hanno scherzato dicendo che avrebbe dovuto iniziare il podcast con questa notizia, Morissette ha ribattuto: "Mi piace lasciarla per l’epilogo". Pansessuale è chi ha un’attrazione sessuale, romantica o emotiva verso le persone indipendentemente dalla loro identità di genere o dal loro sesso.
La cantautrice canadese è sposata con Mario “Souleye” Treadway dal 2010. I due sono genitori di Ever, 15 anni, Onyx, 10 anni, e Winter, 7 anni. Morissette è diventata famosa nel 1995 con il suo album “Jagged Little Pill” — che è diventato uno dei dischi più rappresentativi e più venduti del decennio. Nel 2019 è stato adattato in un musical di Broadway, per il quale ha vinto due Tony Awards. Quest’anno, Morissette è stata inserita nella Songwriters Hall of Fame.Ultimamente Morissette è stata al centro di notizie piuttosto spiacevoli, avendo intentato una causa contro la sua ex tour manager, accusandola di ricatto: avrebbe cercato di incastrarla con l’accusa di traffico di droga.
© Fabrice Gallina
© Fabrice Gallina