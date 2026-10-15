Alanis Morissette sorprende tutti con un album di Natale, in uscita a novembre

La curiosità nasce proprio dal contrasto. Alanis Morissette è stata per anni la voce di emozioni scomode, di relazioni complicate e della rabbia femminile. Associarla al repertorio natalizio significa spostarla in un territorio apparentemente distante dalla sua immagine. Per capire meglio perché questo annuncio susciti tanta curiosità, basta tornare al 1995, l'anno di Jagged Little Pill, l'album che ha trasformato Alanis Morissette in una delle protagoniste assolute della musica internazionale. Con testi diretti, emozioni senza filtri e una voce capace di alternare fragilità e furia, la cantautrice canadese è riuscita a portare nel mainstream una forma di rock femminile, lontana dalle convenzioni. Brani come You Oughta Know, Ironic e Hand in My Pocket diventano simboli di un'intera generazione.