Alanis Morissette sorprende tutti con un album di Natale, in uscita a novembre
La regina del rock alternativo anni Novanta cambia prospettiva senza rinunciare alla propria personalità con "Good Weather for Immaculate Conception"
Alanis Morissette è pronta a regalare una sorpresa inaspettata: il suo primo album natalizio completo, che promette di portare una sensibilità decisamente personale nel repertorio delle colonne sonore delle feste. L'annuncio è arrivato attraverso un teaser sui social, che ha acceso immediatamente la curiosità dei fan. Il titolo, Good Weather for Immaculate Conception, è già una dichiarazione d'intenti: enigmatico e perfettamente in linea con ha sempre reso Morissette difficile da incasellare. L'appuntamento con il disco è fissato per il 6 novembre 2026, quando la sua musica entrerà ufficialmente nella stagione natalizia.
La curiosità nasce proprio dal contrasto. Alanis Morissette è stata per anni la voce di emozioni scomode, di relazioni complicate e della rabbia femminile. Associarla al repertorio natalizio significa spostarla in un territorio apparentemente distante dalla sua immagine. Per capire meglio perché questo annuncio susciti tanta curiosità, basta tornare al 1995, l'anno di Jagged Little Pill, l'album che ha trasformato Alanis Morissette in una delle protagoniste assolute della musica internazionale. Con testi diretti, emozioni senza filtri e una voce capace di alternare fragilità e furia, la cantautrice canadese è riuscita a portare nel mainstream una forma di rock femminile, lontana dalle convenzioni. Brani come You Oughta Know, Ironic e Hand in My Pocket diventano simboli di un'intera generazione.
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Il successo di Jagged Little Pill è anche un trionfo discografico: l'album conquista premi e riconoscimenti internazionali, compresi i Grammy per Album dell'anno e Miglior album rock. Un risultato che consolida il posto di Morissette nella storia della musica contemporanea e definisce un'eredità artistica che continua a influenzare cantautrici di generazioni successive.
Ridurre Alanis Morissette al suo disco più celebre sarebbe, però, un errore. La sua attività si è estesa anche al teatro musicale, al cinema e alla televisione. Nel 2019, l'adattamento teatrale di Jagged Little Pill ha debuttato a Broadway, dimostrando quanto le sue canzoni potessero vivere anche lontano dal formato del disco. Nel 2026 è arrivato anche un nuovo riconoscimento importante: l'ingresso nella Songwriters Hall of Fame, un tributo al valore della sua scrittura e al peso che il suo repertorio ha avuto nella cultura popolare.
Cosa sappiamo del nuovo album?
Il nuovo progetto non nasce dal nulla. Dal 2020 Morissette ha iniziato a proporre reinterpretazioni di canzoni legate al periodo natalizio, costruendo nel tempo un piccolo repertorio stagionale. Ora quelle incursioni trovano spazio in un progetto più ampio, che riunisce versioni di brani tradizionali, riletture di classici contemporanei e due composizioni originali.
La tracklist comprende 14 canzoni e attraversa atmosfere molto diverse: da O Holy Night a Silent Night, passando per What Child Is This?, Little Drummer Boy, Last Christmas e River. A rendere il progetto particolarmente interessante è la presenza di due brani inediti, To an Empath at Christmas Time e Christmas on the Dancefloor.
Le collaborazioni sorprendenti
Uno degli elementi che alimentano maggiormente l'attesa è la lista degli ospiti. Nel disco compare Brandi Carlile, cantautrice statunitense apprezzata per la potenza vocale e la sensibilità interpretativa, insieme all'attore e musicista Steve Martin. I due partecipano alla reinterpretazione di Beautiful Star of Bethlehem, scelta come prima anticipazione del progetto.
La formazione degli ospiti non si ferma qui. Tra i nomi coinvolti figurano anche Martin Short, presente in Merry Christmas, la cantautrice Amythyst Kiah, che collabora a Momma Mary, e Joy Oladokun.