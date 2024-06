I 50 anni di Alanis Morissette, eccola a "Festivalbar" 1996

La carriera di Alanis Morrissette è costellata da numerosi successi discografici spalmati in 11 album pubblicati, 33 milioni di copie vendute nel solo 1995 e 7 vittorie ai Grammy Awards. Tra i suoi brani più celebri spiccano "Ironic", "Thank you", "Guardian" ed "Everything": nel video musicale di ques't'ultima si vede la cantante camminare sulla iconica U.S. Route 66. Rivediamo Morrissette cantare "You learn" sul palco del "Festivalbar" nell'edizione 1996.