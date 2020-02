Alanis Morissette annuncia il tour europeo

Alanis Morissette, sette volte vincitrice ai Grammy Awards, annuncia il suo nuovo tour europeo, che celebra il 25esimo anniversario di Jagged Little Pill, e il suo nuovo disco in uscita l'1 maggio: "Such Pretty Forks In The Road". Il tour toccherà 13 città in Europa con un’unica data in Italia il 15 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.