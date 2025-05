Morto Alain Maratrat, chitarrista co-fondatore dei Rockets

I Rockets sono una band francese nata a Parigi nel 1974, celebre per essere stata una delle pioniere del rock elettronico e dello space rock, grazie a un mix di suoni sintetici, chitarre elettriche e atmosfere futuristiche. Sono noti non solo per la loro musica, ma anche per l'iconico look: volti dipinti d’argento, abiti spaziali e uno stile teatrale che anticipava tendenze della scena musicale e visiva degli anni 80.