Rockets in viaggio tra passato e futuro: "Cosmic Castaway" è un omaggio alla band

I Rockets tornano con un viaggio musicale che mescola passato e futuro. Il nuovo videoclip di “Cosmic Castaway” è un vero omaggio alla band e, in particolare, ad Alain Maratrat, che sta affrontando una sfida importante contro una malattia. Il video che Tgcom24 vi presenta in anteprima, è stato realizzato in stile cartone animato e vede i Rockets suonare a bordo di un'astronave, viaggiando insieme nello spazio in un’atmosfera futuristica e di legame indissolubile. Alain, ex chitarrista di lunga data della band , membro fondatore della formazione originale della quale ha fatto parte fino al 1992 e qui anche co-compositore del brano, è protagonista nel video con il suo straordinario assolo di chitarra, che rappresenta un momento centrale della canzone. La canzone è inserita nell'album "The Final Frontier", uscito il 31 ottobre.