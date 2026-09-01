Al via Onirica Film Festival, dedicato al cinema da "sogno"

Giunto alla sua quinta edizione, Onirica Film Festival, festival dedicato al cinema indipendente ispirato alla tematica del sogno e del surreale, aprirà le porte del Nuovo Cinema Garibaldi di Carrara il 3 e il 4 settembre 2026. Onirica sostiene il cinema indipendente e i suoi autori, dando spazio a registi e opere provenienti da tutto il mondo: la sua dimensione internazionale è confermata da candidature giunte da paesi come USA, Giappone, Francia, Germania, Brasile, con delegazioni di registi che ogni anno convergono a Carrara per celebrare insieme l'Award Giving Evening e i suoi vincitori.
Il programma
Giovedì 3 settembre dalle ore 10:30 alle 12:30 la mattinata si apre con il workshop "Come si legge un film", condotto dal Domenico Zazzara dell'Accademia Cinema Toscana di Lucca, partner ufficiale della quinta edizione, un percorso tra regia, fotografia, montaggio e sonoro per imparare a interpretare le immagini oltre la trama. Nel pomeriggio dalle 13:00 prende il via la proiezione dei film selezionati per l'edizione 2026. Venerdì 4 settembre sempre dalle ore 10:30 alle 12:30 la mattinata è dedicata al workshop "Il linguaggio visivo: dalla sceneggiatura allo schermo", condotto da Emiliano Galigani, sempre dell'Accademia Cinema Toscana, un percorso attraverso le scelte registiche, la composizione dell'inquadratura e la direzione degli attori che trasformano una sceneggiatura in immagini. Dalle 20:00 la serata è dedicata all'Award Giving Evening, che vedrà protagonisti i vincitori dell'edizione 2026 e ospiti speciali che si alterneranno sul palco di Onirica Film Festival.