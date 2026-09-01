Al via Onirica Film Festival, dedicato al cinema da "sogno"

Giunto alla sua quinta edizione, Onirica Film Festival, festival dedicato al cinema indipendente ispirato alla tematica del sogno e del surreale, aprirà le porte del Nuovo Cinema Garibaldi di Carrara il 3 e il 4 settembre 2026. Onirica sostiene il cinema indipendente e i suoi autori, dando spazio a registi e opere provenienti da tutto il mondo: la sua dimensione internazionale è confermata da candidature giunte da paesi come USA, Giappone, Francia, Germania, Brasile, con delegazioni di registi che ogni anno convergono a Carrara per celebrare insieme l'Award Giving Evening e i suoi vincitori.