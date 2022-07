Al via il Giffoni Film Festival, Lunetta Savino ed Erri De Luca tra i primi ospiti

La 52esima edizione sarà dedicata "agli Invisibili, a chi opera in silenzio, a chi non ha voce, a chi resta dietro e non per scelta". Dal 21 al 30 luglio ciascuno proverà a declinare questa traccia secondo la propria sensibilità ed esperienza. La giornata inaugurale si preannuncia intensa con un programma che vedrà l'alternarsi di ospiti di primo piano del mondo delle istituzioni, del cinema, della cultura, della scienza, dello sport e dello spettacolo.

"E' con grande emozione che diamo il via a questa edizione - ha dichiarato il direttore generale Jacopo Gubitosi -. Dal 21 al 30 luglio il meglio delle risorse e delle energie italiane, i talenti di ogni campo, i rappresentanti delle istituzioni, uomini di scienza e di cultura si ritroveranno a Giffoni per dare vita a un dialogo costruttivo e sincero. Sappiamo che, dentro un contesto internazionale di grande incertezza, dobbiamo offrire una testimonianza ancora più forte di quelli che sono i nostri valori fondanti, che parlano di inclusione, solidarietà, integrazione. Il tema di quest'anno, Invisibili, va proprio in questa direzione. Giffoni è sempre pronto a rinnovarsi, a cambiare pelle. Lo farà avendo come riferimento esclusivo

le nuove generazioni

, le nostre bambine e bambini, le ragazze e i ragazzi che, mai come in questo momento, hanno bisogno di sognare, essere rasserenati, confortati con quello strumento di felicità che Giffoni da sempre vuole essere".

Oltre 5mila i giurati

118 opere

body positivity

l'amore senza etichette

, da 33 Paesi, eche tratteranno temi importanti tra cui la, la scoperta dell'altro, il percorso per recuperare fiducia in se stessi, il passaggio all'età adulta,, l'ambiente e i cambiamenti climatici.

Tanti gli ospiti della prima giornata, come l'attrice

Lunetta Savino

Erri De Luca

: il suo volto è legato a personaggi amatissimi, che hanno conquistato il pubblico per simpatia ma anche per la capacità di regalare emozioni. Giovedì toccherà anche acon Paola Porrini Bisson, Caterina Caselli, Oliviero Toscani, Giuseppe Abbagnale, Simonetta Gola, Aldo Berlinguer, Giorgia Soleri e il regista Pepsy Romanoff.

Per Giffoni Music Concept, ad accendere l'Arena di Piazza Fratelli Lumiere,ci sarà

Francesco Gabbani

Nicolò De Devitiis e Giulia Salemi

E.T. - l'extra - terrestre

che si esibirà in serata presentato da. Grande attesa anche per l'evento speciale dedicato al quarantennale dell'alieno più amato di tutti i tempi, "" con una proiezione speciale a cura di Universal Pictures International Italy. Diretto da Steven Spielberg, vincitore di quattro Oscar, E.T. ha saputo lanciare uno dei messaggi di inclusione e pacifismo più efficace dell'intera storia del cinema. Per l'occasione verrà' esposto, nella Piazza della Cittadella, il calco originale del volto di ET, realizzato dal Premio Oscar Carlo Rambaldi.

Entusiasmo e fermento anche per il ritorno di

Vivo Giffoni - Street Fest

con un programma che, tenendo conto delle difficoltà legate al Covid, ha focalizzato l'attenzione su quattro momenti, in spazi all'aperto, nel rispetto delle misure di prevenzione per la tutela dei bambini e delle famiglie. Il 21 luglio alle 18:30 in Piazza Umberto I il Teatro Nazionale dei Burattini di Gio' Ferraiolo. Alle 18, con la bandiera della Pace, gli Sbandieratori Città de La Cava attraverseranno la Multimedia Valley fino a Piazza Mercato coinvolgendo il pubblico presente. E ancora, alle 19:00, al Parco Pinocchio, tocca a I Teatrini "Le favole della saggezza". Ultimo appuntamento alle 21:00 al Giardino degli Aranci con il Progetto Sonora Junior Sax.

E ancora: è previsto un format dedicato alla

corretta alimentazione

spreco alimentare

, aperto a genitori e ragazzi, per la valorizzazione delle eccellenze del territorio e, soprattutto, per la sensibilizzazione contro lo: Giffoni Food Show, 29 professionisti tra chef, food blogger, maestri pizzaioli e pasticceri, saranno i protagonisti di un vero e proprio "spettacolo" con cooking show e approfondimenti. Giovedì, alle 17:00, presso Terrazza Cittadella del Cinema il laboratorio di Luca Mendozza e Vincenzo Fotia powered by Accademia Nazionale Pizza DOC. Si continua alle 19:00 con il cooking show di Helga Liberto (Lievitista) powered by TERRA ORTI, condotto da Manuel Saraceno, volto e testimonial Giallo Zafferano.