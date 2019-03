Al via a Firenze il tour di Fedez, il rapper: "Sono orgoglioso"

È partito venerdì sera dal Mandela Forum di Firenze il tour di Fedez legato al suo nuovo album "Paranoia Airlines". “È iniziato un nuovo viaggio! Vorrei che riusciste tutti a venire a vedere questo show perché è la cosa che mi rende più orgoglioso in questo momento. Frutto di tanto lavoro e un pizzico di follia. Non scherzo quando dico che è qualcosa di mai visto prima! Gestire un palco così grande non è facile, eppure ieri sera non mi avete fatto sentire solo nemmeno per un secondo. Energia pazzesca... Grazie di condividere questi momenti con me...” ha scritto il rapper sui social.