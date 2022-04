Al Pacino "esce" con l'ex di Mick Jagger... che ha 28 anni : si frequentano dai primi mesi di pandemia

Ma il gossip si è riacceso di recente intorno alla vita sentimentale dell'attore, che questa volta avrebbe puntato ancora più in... "basso", in quanto all'età della compagna. La star de "Il Padrino" infatti è stato fotografato a cena insieme a Noor Alfallah, 28 anni, con altri amici tra cui Julian Schnabel e l'attore Jason Momoa (che ha postato uno scatto su Instagram) . E, stando a Page Six non era la prima volta che i due si vedevano. Avrebbero cominciato a frequentarsi sin dai mesi di inizio pandemia.

Che si tratti solo di una intima amicizia o di una relazione ben più impegnativa quel che è certo è che miss Alfallah, sembra avere proprio una predilezione per gli uomini attempati.



La giovane produttrice televisiva, che proviene da una ricca famiglia kuwaitiana-americana, ha infatti già frequentato

Mick Jagger,

Nicolas Berggruen

Clint Eastwood

78 anni, l'investitore miliardario e filantropo, 60 anni, ed è stata anche avvistato a Los Angeles con il 91enne, che lei ha definito solo un amico di famiglia.Insomma i 53 anni che la separano dal suo nuovo accompagnatore non sembrano preoccuparla affatto.

Una fonte ha rivelato a Page Six: "Pacino e Noor hanno iniziato a vedersi durante la pandemia. Le ama uscire per lo più con uomini anziani molto ricchi..." e ha poi aggiunto: "Sta con Al da un po' di tempo e vanno molto d'accordo. La differenza di età non sembra essere un problema, anche se lui è più grande di suo padre. Lei frequenta gente del jet-set e viene da una famiglia con soldi".

I due hanno cenato alla Felix Trattoria di Venice, California, l'altra sera, dopo essere stati alla mostra "For Esmé - with Love and Squalor" di

Julian Schnabel

alla Pace Gallery. Poi sono stati visti andare via sulla stessa auto.

Quando la relazione tra

Al Pacino e Meital Dohan

, all'inizio del 2020, finì, la donna dichiarò in un'intervista: "Ora è già un uomo anziano, a dire il vero. Quindi, anche con tutto il mio amore, non è durata". Alla bella Noor l'età non sembra importare però.

