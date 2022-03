Al Bano: "Come non cambiare idea su Putin? Inaccettabile quello che sta facendo"

Ma adesso le cose sono cambiate: "Non avrei mai immaginato un passo del genere da Putin , sono stato un suo grande ammiratore, ma non si può mettere in moto una macchina da guerra di quel genere contro i suoi fratelli" - ha detto alla trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora". Annullati gli impegni già fissati a ottobre a Mosca e San Pietroburgo : "Credo ci vorranno minimo due-tre anni prima che le cose si ristabiliscano".

Per Al Bano il nemico non è certo la Russia o il popolo russo: "Lì c'è un capo che detta legge - dice - e si chiama Vladimir Putin. A lui direi 'fermati finché sei in tempo'. Lui sta lavorando anche contro se stesso, non sta difendendo niente - ha affermato l'artista di Cellino San Marco -, agli occhi del mondo sta distruggendo la sua immagine. Non è accettabile vedere quello che sta succedendo in Ucraina, con attacchi anche agli ospedali, carri armati e bambini che muoiono. No, questo non è accettabile".

Al Bano ha molti contatti in Russia e spiega che "un personaggio molto importante" gli ha detto una sola parola in italiano: "è un macello". Sulla possibilità che l'opinione pubblica russa possa intervenire su Putin per bloccarlo, aggiunge: "Me lo auguro e penso che prima o poi lo faranno, scaricheranno tutto sulle spalle di Putin. Dovrebbe stare attento alla sua vita, proprio da parte di coloro che fino a pochi mesi fa lo hanno idolatrato e servito, questo almeno è il mio pensiero".

Decisamente più scettico invece sull'efficacia delle sanzioni economiche messo in campo contro la Russia per convincerla a fermare i bombardamenti sull'Ucraina. "Lasciano il tempo che trovano, la Russia è talmente ricca che ne possono fare a meno - afferma -. Credo che le sanzioni rischiamo di pagarle più noi che loro".