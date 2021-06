Al Bano Carrisi a Tgcom24: "La tenuta a mio figlio Bido? Solo fake news, la mia eredità sarà suddivisa in parti uguali"

IPA

"Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l'azienda a mio figlio Bido". Al Bano Carrisi non ci sta. Sul web si rincorrono i rumors secondo cui il cantante avrebbe designato il suo erede, così l'artista a Tgcom24 chiarisce una volta per tutte, senza se e senza ma: "E' una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli".