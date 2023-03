Aiello canta un amore che non ha perso la speranza

Un ritorno con il sorriso, dolce, cristallino, per una ballad che racconta di un amore che con difficoltà e a più riprese prova a farsi strada, una storia che ha aspettato troppo tempo ma che non perde la speranza.

"Vieni qui se hai coraggio, se hai amore per me. Ho aspettato un inverno, adesso è il sole sul comodino. Ti chiamo stellina, aspettiamo mattina...", recita il brano scritto da Aiello. Il sound poggia su una chitarra essenziale e la produzione affidata a Brail, fedele compagno di viaggio dell’artista sin dagli esordi, resta minimal per tutto il brano. L’inciso nella sua purezza conquista al primo ascolto.

"Aspettiamo mattina - racconta l’artista - è una canzone piena di coraggio, priva di rabbia. Una promessa, una confessione, una richiesta d’amore senza alcuna pretesa. Forse la canzone più dolce del disco che verrà".