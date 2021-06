Aiello: "Il mio messaggio di libertà in questa estate tutta da ballare"

Un inno alla libertà, un invito a scegliere "chi si vuole essere". Senza pregiudizi e soprattutto cliché. Già, quei cliché che Aiello vuole abbattere con il nuovo singolo " Fino all'alba (ti sento) ". Un brano che parla di cose importanti supportato da un sound leggero, giusto per essere ballato. "Non faccio gare, non scrivo tormentoni a tavolino, porto il mio messaggio in mezzo a tante bellissime canzoni estive", spiega a Tgcom24 .

"Fino all'alba (ti sento)" è il nuovo che avanza, come nasce questo brano?

Nasce tutto da un rif di chitarra... poi mentre scrivevo questa canzone è nato un racconto molto personale. E' venuta fuori in modo naturale la voglia di condividere un messaggio importante: anche in estate, anche ballando, non per forza bisogna raccontare i soliti cliché sia strumentali sia di contenuti.

E' un manifesto sulla libertà...

E' una canzone che celebra la libertà, ad ampio raggio, che sia una questione dei pelle, sesso, amore... è surreale che ci siano ancora un Ddl Zan fermo. E' surreale anche l'intervento del Vaticano, dal primo giorno non mi sono mai risparmiato nell'espormi. Così provo a dare una mia visione dell'estate, con il mio modo di raccontare i suoni. Avevo voglia di inviare un messaggio in mezzo a tante canzoni bellissime estive..

A proposito, come ti collochi in mezzo a tutti i tormentoni estivi?

Mi guardo allo specchio, non potrei mai giocare a basket perché non sono nato alto, sono uno che scrive canzoni e ogni volta mi auguro che diventi la canzone dell'inverno, dell'estate.. è ovvio che spero che la canzone venga accolta da tutti, ma non mi siedo a tavolino a scrivere il tormentone... qualcuno direbbe per fortuna, altri per sfortuna... io seguo la mia natura, non faccio gare, faccio a modo mio. Ma sia chiaro: rispetto tutti.

Perché il ballo è così importante nella tua vita?

Da piccolo sono stato vittima del boom delle sale da ballo, c'era la moda dei balli latino-americani e per un anno ho frequentato una scuola. In realtà ce l'ho nel sangue, è una questione di origini, la danza popolare mi appartiene, siamo figli di Spagna, Grecia, bizantini e normanni. Sin dall'inizio della mia carriera ho sempre voluto costruire con i miei fan un percorso in cui ci sono momenti per piangere e altri in cui si ride e si balla...

Cos'è per te la libertà?

Un bene prezioso che non dovrebbe mai essere messo in discussione. Puoi avere tutto, successo, soldi e salute ma se non ti senti libero di poterti esprimere e di vivere tutto viene automaticamente depotenziato.

Ora che sono passati tanti mesi, lo possiamo fare un bilancio della tua prima volta a Sanremo?

E' stata una fatica immane. Sanremo è un tritacarne che se te lo raccontano e non lo vivi non ci puoi credere... ho un unico piccolo dispiacere, quello di aver portato una canzone molto importante e difficile, impegnativa, che non avuto la fortuna di essere capita a primo impatto. Ho dovuto faticare di più. Al di la della classifica che, giuro, è davvero relativa, ho dovuto fare una salita, una vera rimonta.

"Ora" è un brano molto amato

Si. La canzone ha fatto la strada che doveva fare, poi me la sono goduta, è arrivato il disco d'oro, la gente ha apprezzato... Ma non è stata una passeggiata di salute...

Il tour parte con molte date sold out, come ti prepari?

Con una grande carica, ho tanta voglia di fare musica live. Sono felicissimo per i sold out, sono cosciente che non sarà il tour estivo classico perché dovremo giustamente rispettare una serie di regole, però tra l'essere chiusi in casa e fare musica, preferisco la seconda.