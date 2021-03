Agrigento, Mick Jagger visita la Valle dei Templi e pranza in riva al mare

Un tour alla Valle dei Templi, pranzo in un ristorante in riva al mare, a San Leone, e una visita alla cattedrale di San Gerlando: Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones, ha trascorso una giornata fra le bellezze di Agrigento, in Sicilia. Secondo un'indiscrezione, pare che Jagger sia in zona da mesi, ospite di una grande tenuta dove starebbe dedicando il proprio tempo a comporre i brani del suo nuovo album.