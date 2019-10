Addio all'attore americano Robert Forster 

All'età di 78 anni è morto per un cancro al cervello l'attore americano Robert Forster, noto per aver preso parte a film come "Mulholland Dr", "Io, me & Irene" e "Jackie Brown". Proprio per la sua interpretazione nel fil di Quentin Tarantino era stato nominato all'Oscar come migliore attore non protagonista nel 1997. L'ultimo suo progetto, "El Camino – Il film di Breaking Bad" è uscito nelle sale solo poche ore prima della sua scomparsa.