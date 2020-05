Addio al taglio "militare": fino alla ricrescita Arisa si affida a una parrucca

"Da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli. Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anch’io". Firmato Rosalba Pippa. Arisa non smette di stupire e si regala un nuovo look. Con un post su Instagram la cantante dice addio al taglio militare e opta per una parrucca con frangetta. Lo aveva già fatto in passato. Il risultato è sempre sorprendente. L'artista è bellissima.