Addio al chitarrista Bob Kulick: era stato il "membro nascosto" dei Kiss

Nato a New York il 16 gennaio del 1950, Kulick aveva esordito nei primi anni 70. Nel 1973 aveva fatto un provino per entrare nei Kiss ma alla fine gli venne preferito Ace Frehley. La band però decise di tenerlo comunque nella propria orbita nel caso Frehley fosse stato impossibilitato a suonare. Cosa che puntualmente avvenne dal 1977: in attesa dell'arrivo di un nuovo chitarrista definitivo, toccarono a Kulick le parti di chitarra degli album "Alive II", "Unmasked", "Killers" (1982) e, in parte, di "Creatures of The Night". Tutti dischi in cui non venne accreditato. "Per me non è stato un problema mantenere il segreto - avrebbe raccontato anni dopo -.Essendo amico di Gene e Paul, quando mi dissero 'questa cosa deve rimanere tra noi' per è stato importante mantenere la mia parola": Per ironia della sorte il chitarrista ufficiale della band, dal 1985 al 1997, divenne suo fratello Bruce.

Bob proseguì come collaboratore di molti gruppi e musicisti. A partire da Paul Stanley, che lo volle per il suo album solista del 1978, e nel suo tour del 1989. La chitarra di Kulick è parte essenziale di grandi album dell'hard rock, da "Bad Attitudie" dei Meat Loaf a "The Crimson Idol" degli W.A.S.P., ma lavorò anche con Michael Bolton e con Lou Reed.

Da molti anni era legato sentimentalmente a Stella Stevens, attrice celebre negli anni 60 e 70 (tra i suoi film "Le folli notti del dottor Jerryl" con Jerry Lewis).

