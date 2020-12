Addio a Jeremy Bulloch, il primo Boba Fett di "Star Wars"

Morto Jeremy Bulloch, Boba Fett nei primi 'Star Wars' IPA 1 di 9 IPA 2 di 9 IPA 3 di 9 IPA 4 di 9 IPA 5 di 9 IPA 6 di 9 IPA 7 di 9 IPA 8 di 9 IPA 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nato a Market Harborough, nel Leicestershire, Bulloch è apparso in diverse serie tv degli anni '70 e '80, tra cui 'Doctor Who' e 'Robin of Sherwood', e ha avuto ruoli secondari in tre film di James Bond. Ma e' meglio conosciuto per aver interpretato Boba Fett in "L'impero colpisce ancora" e "Il ritorno dello Jedi".





Ironia della sorte proprio in questi giorni Disney+ ha mandato in oda l’ultimo episodio della seconda stagione di "The Mandalorian", che vede il personaggio redivivo di Boba Fett giocare un ruolo cruciale.

Mark Hamill alias Luke Skywalker ha scritto in un tweet: “Jeremy Bulloch era la quintessenza del gentleman inglese. Un attore raffinato, una compagnia deliziosa e così gentile con tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo o lavorare con lui. Mi mancherà profondamente e sono molto grato di averlo conosciuto”. Sul profilo ufficiale di Star Wars si legge invece: "Sarà per sempre ricordato non solo per la sua memorabile interpretazione di un personaggio leggendario, ma anche per il calore e la generosità che sono diventati parte del suo ricordo”.



